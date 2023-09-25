تيباس يعلنها قبل ريال مدريد: مبابي سيأتي في العام القادم، ولا مصالحة مع بيريز!

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يثير الجدل!

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه واثق في قدوم كيليان مبابي قريبًا، في ظل المعطيات الحالية للأمور خلال حديث له نقلته صحيفة "ماركا".

وقال تيباس: "قناعة؟ لا الأمر ليس كذلك، لكن من المنتظر له أن ينضم للدوري الإسباني، ربما نراه في العام القادم بنسبة 70 أو 80٪".

وأضاف عن علاقته بفلورنتينو بيريز وإمكانية التصالح معه: "لا هذا لن يحدث، ببساطة بسبب ثقافة الاختلاف، هناك اختلافات سيئة للغاية في نظرتنا لوضع كرة القدم الأوروبي".

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وأكمل: "الأمر مثلما أقول لك هل من الممكن أن تعطيني منزلك؟ هل يمكنك فعل ذلك؟ هذا هو الأمر نفسه كالعلاقة بيني وبين بيريز".

جدير بالذكر أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز هو أحد قادة فكرة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج"، ولا يزال يصارع حتى الآن من أجل تحقيقه على أرض الواقع.