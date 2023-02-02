تيباس يصدم برشلونة: ريال مدريد وحده القادر على ضم هالاند أو مبابي

رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف حظوظ كبيري "لا ليجا" في ضم أكبر المواهب على الساحة العالمية.

خرج خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بتصريحات مثيرة للجدل، أكد خلالها أن نادي ريال مدريد فقط يمكنه التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

الدوري الإسباني يرغب في استعادة بعض هيبته باستقطاب نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية، بعدما تحول الدوري الإنجليزي إلى قبلة النجوم حاليًا.

تيباس، وخلال مقابلة مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني، تحدث عن احتمال ظهور مبابي أو هالاند في كرة القدم الإسبانية.

وقال تيباس: "آمل أن يحدث ذلك الأمر - أن يتواجد الثنائي في الدوري الإسباني - لكن هذين اللاعبين يمكن أن يكونا في ريال مدريد فقط".

وأضاف: "ذلك لأن الوضع الاقتصادي لنادي برشلونة لن يسمح له بالتوقيع مع هذه النوعية من اللاعبين".

واختتم تيباس: "سيتعين على برشلونة أن يقوم بتغيير الكثير من الأمور إذا ما أراد التعاقد معهما، لأنه من المستحيل القيام بذلك في الموسم الحالي أو الذي يليه".