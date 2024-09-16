تيباس: مانشستر سيتي هرب من العقوبة مرة.. ولا يجب التفريق بين الأندية الكبيرة والصغيرة!

تيباس يطالب بعقاب مانشستر سيتي...

يعتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنه يجب توقيع عقوبة كبيرة على مانشستر سيتي، بسبب مواجهة الفريق 115 تهمة بشأن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

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وانطلقت اليوم أولى جلسات الاستماع لقضية مانشستر سيتي، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 10 أسابيع، بحسب ما ذكرته شبكة "بي بي سي".

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وقال تيباس في تصريحات لموقع "جيف مي سبورت": "لا ينبغي للدوري الإنجليزي أن يستسلم للضغوط، لا يجب أن يكون هناك تفرقة بين الأندية الكبيرة والصغيرة أو المهمة وغير المهمة، مانشستر سيتي يجب أن يتلقى العقوبة التي يستحقها، وإذا لم يحدث ذلك فسوف تفقد سلطة المنافسة".

ويواجه مانشستر سيتي، تهديدًا بسحب الألقاب التي حققها في فترة الاتهامات، إن ثبتت عليه الإدانة، بالإضافة إلى حرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية، وعقوبات أخرى قد تصل إلى الهبوط.

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وتابع: "لا أعرف كل شيء عن القضايا، ولكنني أعرف ما يتعلق بقضية مانشستر سيتي، لدى الاتحاد الأوروبي، دعونا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على الفريق بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "ثم برأتهم محكمة التحكيم الرياضية، في قرار مثير للجدل بدل من اتهامهم، وفي رأيي أن هذا أحد أكبر الإخفاقات في تاريخ المحكمة في قضية رياضية، الاتحاد الأوروبي أثبت أنه يجب معاقبتهم، وبعض تلك التهم تحقق فيها رابطة الدوري الإنجليزي الآن".