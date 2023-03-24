تيباس: قضية نيجريرا أخطر شيء حدث في تاريخ كرة القدم .. وبرشلونة يستخدم أسلوب الضحية!

تيباس يثير قلق مشجعي برشلونة!

قدم خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا رأيه في "قضية نيجريرا" واتهم نادي برشلونة بعدم تقديم تفسيرات حول أخطر شيء حدث في تاريخ كرة القدم وأكد أنه على النادي الكتالوني القلق بشأن عواقب القضية.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "على مسؤولي برشلونة أن يشعروا بالقلق بشأن تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا وكل ما يحدث، هذا أخطر شيء حدث في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "من الصعب جدًا على الفيفا أن يعاقبهم بخصم النقاط، لا يمكن فرض هذه العقوبة من الصعب للغاية هذا الأمر، يجب أن تكون هيئة وطنية هي من تحكم بذلك لكنني متأكد من أن الفيفا سيتدخل".

وردًا على سؤال عما إذا كان سيتمكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من استبعاد برشلونة من المسابقات الأوروبية قال تيباس: "لا أعرف، هذا يعتمد عليهم".

وواصل: "الأنباء تتصاعد وستظهر لأنه لا مفر من أن تؤدي وسائل الإعلام دورها، لذا لا ينبغي أن يكون برشلونة هادئًا، الأمر الأكثر جدية من حيث النزاهة وأهمية النادي والمسابقة هو المدفوعات لنائب رئيس الحكام لمدة 18 عامًا".

وأردف: "لم أنم جيدًا في الليل لمدة شهر ونصف منذ أن انتشرت أخبار القضية، وتأكيد برشلونة على الفور أنهم فعلوا ذلك، وبعد ذلك منعوا أنفسهم من تقديم المزيد من التفسيرات".

وأكد تيباس أنه طلب من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إقالة جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وقال: "الأمر خطير للغاية بالرغم من أنه لا يوجد دليل على قيام برشلونة بشراء الحكام ولكن علينا أن نفرق بين قضيتين الأولى وهي شراء الحكام، وهو أمر لا أعتقد أنه حصل والقضية الثانية هي الدفاع للتأثير على القرارات، أن الدفع للتأثير هو سلوك خطير للغاية في المجال الرياضي وأعتقد أنه إجرامي".

وأتم معلقًا على رفع نادي برشلونة دعاوي قضائية ضد الصحفيين: "لا أعتقد أن أسلوب الضحية واحتضان العلم هو الأصح الآن".