تيباس: قضية برشلونة أخطر من يوفنتوس وعلى لابورتا الاستقالة!

خافيير تيباس يدلي بتصريح في منتهى الخطورة!

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية أن قضية برشلونة واتهامات رشاوى لجنة الحكام أخطر من قضية خصم النقاط من يوفنتوس في إيطاليا.

وقال تيباس في تصريحات صحفية نقلتها "سبورت": "لو لم ينجح لابورتا في تفسير أسباب دفع تلك الأموال أعتقد أنه عليه أن يعلن استقالته من النادي".

وأضاف عن وضع برشلونة مقارنة بقضية يوفنتوس: "في الوقت الحالي أقول أن القضية في إيطاليا أصعب لأنها تم الحكم فيها بالفعل، لكنني أرى مؤشرات تقول أن برشلونة أكثر جدية".

وكان برشلونة قد أعلن عن فتح تحقيق داخلي في الأمر، لكن رابطة الأندية تواجه ضغوطات من أجل التدخل في الأمر من قبل أندية أخرى مثل إشبيلية.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد تم خصم 15 نقطة منه، وأن برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد.