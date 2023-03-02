تيباس عن برشلونة: لابورتا سيتصل غاضباً بعد ما سأقوله!

تحدث رئيس الليجا خافيير تيباس عن الوضع الاقتصادي لبرشلونة على هامش ندوة نظمتها "فاينانشيال تايمز"، وقال إن رئيس البلوجرانا جوان لابورتا لن يعجبه ما سيقوله.
وخرج تيباس في أكثر من مناسبة وانتقد الأوضاع الاقتصادية للنادي الكتالوني، والسبل التي يحاول عن طريقها مجلس إدارة لابورتا موازنة الأوضاع الخاصة بناديه.
وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "لا يمكن النظر بالاتجاه الآخر فيما يخص الوضع في برشلونة الاقتصادي، وإلا ستنهار مسابقة الليجا وسيكون أمراً خاطئاً".
وأتبع: "الآن على الأرجح سيتصل بي رئيس برشلونة غاضباً ولكن تلك هي الحقيقة".
ولم يفوت تيباس الفرصة لمهاجمة بي إس جي ومانشستر سيتي: "تم معاقبة الفريقين من قبل يويفا ومنعهما من المسابقات الأوروبية، ولكن المحكمة الرياضية هي من أعادت الثنائي للمشاركة، هذا الأمر ليس مسؤولية يويفا ولكن يجب مراجعة نظام عمل المحكمة".
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