تيباس: سان جيرمان خرق القواعد، وبرشلونة قادر على العودة

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يخفض من حدة تصريحاته ضد برشلونة ويتحدث عن شكوى باريس سان جيرمان.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن شكوى باريس سان جيرمان بسبب تجديد عقد مبابي بأرقام ضخمة للغاية ستكون أكبر من مجرد اللجوء للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في حدث خاص بصحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن وضع برشلونة سيتحسن لقدرة النادي على توليد الأموال والحصول عليها بشكل قوي.

ماذا قال تيباس عن شكوى باريس سان جيرمان؟

وقال تيباس: "بالوضع الحالي لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الفرنسي من المستحيل بالنسبة لباريس سان جيرمان أن يمتثل له بعد التجديد لكيليان مبابي".

وأضاف: "لن نلجأ للاتحاد الأوروبي فقط، لكن للعدالة في فرنسا وسويسرا أيضًا، يجب أن يتوقف هذا، ريال مدريد كان محقًا وسنتبعهم في الدفاع عن مصالح كرة القدم الأوروبية".

ماذا قال تيباس عن وضع برشلونة في سوق الانتقالات؟

وعن برشلونة قال: "لا توجد شكاوى من لاعبي برشلونة، ولا توجد مقارنة بوضع إلتشي، فبرشلونة فريق عظيم ووقعوا في خطأ وسيعودون من جديد فهم لديهم القدرة على توليد الأموال مثل الماكينات".

وأكمل: "سيتعين أن ننتظر لنهاية الشهر حتى لنعرف حقيقة وضع برشلونة، سوق الانتقالات الخاص به لن يكون مثل ذلك الذي كان قبل فيروس كورونا".

جدير بالذكر أن برشلونة يسعى لضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وخاليدو كوليبالي من نابولي بالإضافة إلى تسجيل فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن.