تيباس: روبياليس غير مؤهل لرئاسة الاتحاد الإسباني

خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا يهاجم لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا نظيره لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في حلقة جديدة من الصراع المستمر بينهما منذ أسابيع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن روبياليس غير مؤهل ليكون رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال تيباس: "ليس لدي مشكلة توافق مع أي شخص في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونجحت من قبل في العمل مع الاتحاد السابق دون أي مشاكل".

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وأضاف: "كل ما أقوله أن لويس روبياليس لا يصلح ليكون رئيسًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكن رغم ذلك لا أستطيع مطالبته بتقديم استقالته كما فعل معي".

وعن وضع السوبر الإسباني ورفض نقله للخارج من قبل: "ريال مدريد رفض اللعب في الخارج من قبل، بالتحديد في ميامي، وبرشلونة وافق بعد ذلك رفض".

وأنهى تصريحاته: "ريال مدريد وبرشلونة يقومان بخطأ كبير للغاية في الوقت الحالي، لقد لعبا دورًا كبيرًا في وصول الأمور لما هي عليها حاليًا مع الاتحاد الإسباني، لكنهم لديهم السيادة التي تمنحهم حق اتخاذ قراراتهم الخاصة".

جدير بالذكر أن الأسابيع الأخيرة كانت قد شهدت توترًا كبيرًا في العلاقات بين روبياليس وتيباس بسبب خلافات في قضايا عديدة تخص تنظيم الأمور بينهما.