بسبب تيباس.. تفسير منطقي لصمت ريال مدريد على تسجيل داني أولمو!

ما هي مكاسب النادي الملكي من ذلك الملف؟

من بين جميع زوايا قضية تسجيل داني أولمو المثيرة للجدل، فإن موقف ريال مدريد هو الأكثر غموضًا حيال الأمر وسط القضية في حين يرى رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، أن مصالح النادي الملكي تتلاقى في هذا الملف.

ففي حين تعمل بقية الأندية الإسبانية على الخطوات التي يمكنها اتخاذها من أجل الاحتجاج على حكم إعادة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، لم يرفع ريال مدريد صوته على أي من قنواته أو من خلال المتحدثين الرسميين له.

شبكة "ريليفو" تشير إلى ما هو أكثر، مؤكدة أن جوان لابورتا ضمن من خلال تواصلاته مع أعلى جهات ريال مدريد أن النادي الملكي لن يعارض قرار التسجيل، بل على العكس تمامًا فقد يؤيده!.

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الشبكة نفسها تشير إلى أن مصالح برشلونة وريال مدريد تتلاقى فيما يتعلق بالخلاف مع خافيير تيباس خصوصًا في ملف بطولة دوري السوبرليج الأوروبي، بل حتى يمكن أن تصل إلى التخلص منه تمامًا برحيله عن المنصب.

تيباس قال بوضوح بعد تسجيل أولمو وباو فيكتور عبر منصة "إكس": "من الغريب أن هذا القرار يحافظ على صمت متواطئ في هذه القضية، أين تلفزيون ريال مدريد الآن؟".

ولم يتأخر رد المحامي الكتالوني توني فريكسا، المتحدث والنائب والمرشح السابق لرئاسة برشلونة: "بصفتك محاميًا، يجب أن تعرف فحوى هذا القرار، كرس نفسك للدفاع عن الأفعال غير المشروعة للكيان الذي ترأسه أمام السلطات المختصة، على الرغم من أنني أستطيع أن أخبرك مسبقًا أن اعتماد اتفاقيات من قبل هيئة تفتقر إلى الصلاحيات للقيام بذلك ودون الدافع المطلوب يوجب بطلانها بموجب القانون، بصرف النظر عن عدم وجود مبدأ يدعم الإساءة التي أرادت الرابطة والاتحاد الإسباني لكرة القدم ارتكابها ضد نادي برشلونة".