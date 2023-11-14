تيباس : بيلينجهام هو مفتاحنا لإسقاط الدوري الإنجليزي!

"لاعب من كوكب آخر"

يؤمن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أعاد إشعال اهتمام المشجعين في بريطانيا بالبطولة.

بيلينجهام يعيش انطلاقة مذهلة مع ريال هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا وقام بعمل 3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة فقط بكل البطولات حتى الآن.

وقال تيباس في تصريحات لوكالة "PA":"لقد مرت بضعة أشهر فقط لذلك من السابق لأوانه معرفة المدى الكامل للتأثير، ولكن عندما يتعلق الأمر بنسب المشاهدة فإن بيلينجهام له تأثير كبير على الليجا".

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وأضاف:"إنه لاعب مهم في المملكة المتحدة وغيرها من المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية التي تنجذب إلى الدوري الإسباني بسببه، كنا نعلم أنه لاعب عظيم لكننا لم ندرك المستوى الذي يمكنه الوصول إليه، هو يبدو وكأنه من كوكب آخر مع ريال مدريد".

وتابع:"لدينا اللاعب الأفضل في أوروبا وهو إنجليزي، لا يمكننا المقارنة بين البلدين، من الواضح أن الدوري الإنجليزي أقوى وأكبر، ولكن عندما يلعب الأفضل في أوروبا بإسبانيا لذلك فرصتنا قوية لجلب أفضل اللاعبين لمسابقتنا".

جدير بالذكر أن بيلينجهام البالغ من العمر 20 سنة تم استبعاده من قائمة إنجلترا في تصفيات يورو 2024 بسبب الإصابة، ومن المتوقع عودته للظهور مع ريال في مباراته القادمة بالليجا أمام قادش يوم 26 نوفمبر الجاري.