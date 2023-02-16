تيباس يوضح موقف لا ليجا من قضية برشلونة!

تحدث جافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن موقف المؤسسة من مشكلة برشلونة الأخيرة، مع نائب رئيس لجنة التحكيم السابق.

أصبح الوسط الرياضي كله يتحدث عما نُشر من معلومات عن تلقي جوسيه إنريكيز، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، أموال من نادي برشلونة.

وتحدث تيباس في فيديو قامت قنوات لا ليجا ببثه، قائلًا:" علينا أولًا التمييز بين بعض القضايا، والتذكير بأن ما حدث كان منذ 2018، فالعقوبات الرياضية التأديبية غير ممكنة الآن، لأن هنالك خمس سنوات مرت، وهذه العقوبات تقضي بثلاث فقط بعد الحدث".

وأضاف:" ثانيًا، القضية ستوظف ضمن الاختصاص الجنائي في حال ثبات تزوير في المجال الرياضي، وهذا ما يقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق فيه".

وأردف:" نحترم المحقق في الواقعة وننتظر، بمجرد الانتهاء سنرى في حال تقديم شكوى، فسيتعين علينا الظهور كمحاكمة خاصة وإلا فسيتم حفظ القضية".

وأنهى رئيس الرابطة حديثه قائلًا:" سنطلب من أعضائنا في لجنة التحكيم بطريقة احترافية، التأكد بمن قام بتعيين حكام مباريات برشلونة في ذلك الوقت، وهل كان هناك تدخل من قبل السيد إنريكيز في الأمر أم لا".