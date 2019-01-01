تيباس: برشلونة طلب تأجيل مباراة فياريال بسبب حفل الأفضل

تيباس يكشف عن طلب برشلونة تأجيل لقاء فياريال بسبب حضور نجومه لحفل فيفا الخاص بأفضل لاعب في العالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن طلب برشلونة بتأجيل مباراته الأخيرة أمام فياريال بالجولة السادسة من الليجا.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صناعة كرة القدم المقام في إسبانيا حاليًا، وأكد خلالها أن ذلك الطلب كان مصيره الرفض.

وقال تيباس: "في برشلونة طلبوا أن نؤجل مباراة فياريال لكن الأمر كان صعبًا للغاية بسبب ارتباط المباراة بمواعيد مباريات آخرى".

فيديو | فالفيردي يطمئن جماهير برشلونة على ميسي

وأضاف: "كان هناك ١١ لقاء آخر سيتأثرون بذلك التأجيل لو حدث، كما أن الحفل انتهى في الـ ١١ مساءً ونجوم برشلونة كانوا في المدينة في الثانية صباحًا".

وأكمل: "لدينا اتفاقات مع الرعاة والشركاء ألا يتم تغيير مواعيد المباريات، ولو كان الأمر سيقتصر تأثيره على برشلونة فقط كنا سنستجيب لهم".

واختتم عن فوز ميسي بالجائزة: هو الأفضل في العالم ونحن محظوظون لوجوده معنا ولا يمكنني تخيل الليجا في غيابه، وأتمنى أن يعتزل هنا".

جدير بالذكر أن ميسي قائد برشلونة كان قد حقق الجائزة على حساب الثنائي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وفيرجل فان دايك مدافع ليفربول.