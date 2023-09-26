تيباس "الغاضب" من برشلونة يكشف خريطة طريق "البلوجرانا" في السوق الشتوية

خافيير تيباس حدد الشروط التي يجب على برشلونة اتباعها لضم صفقات جديدة في يناير..

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن الشروط التي يجب أن يتبعها نادي برشلونة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024.

برشلونة يعاني اقتصاديًا منذ عدة مواسم، وتحت وطأة قانون اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، أصبح لزامًا عليه المثول لاشتراطات اقتصادية محددة لشراء وتسجيل اللاعبين.

تيباس، وفي مقابلة أجراها عبر قناة "Movistar" الإسبانية، تحدث عن احتمالية انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، لكنه تطرق في المقابلة إلى خيارات برشلونة للتوقيع مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية، والشروط التي يجب على "البلوجرانا" الالتزام بها.

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واعترف تيباس بأن برشلونة قد حسن وضعه المالي، حيث قال: "لقد تحسن كثيرًا، لقد بذلوا جهدًا في فاتورة رواتبهم، أعتقد أنه لا يزال يتعين عليهم بذل جهد للموسم المقبل، لكنهم تمكنوا من ضم لاعبين جيدين".

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لكن رئيس رابطة الدوري الإسباني أوضح أن اللعب المالي النظيف لا يزال يمثل مشكلة للنادي الكتالوني وأنه يجب "تغيير بعض الأشياء حتى يتمكنوا من ضم لاعبين جدد".

وكشف تيباس: "الأمر سيعتمد على ما إذا كان هناك رحيل للاعبين، وإذا كانت هناك مدخرات، فسيكون النادي قادرًا على إبرام صفقات".

لذلك، يجب على برشلونة البيع في حالة اضطرارهم للذهاب إلى فترة الانتقالات الشتوية، وهو السيناريو الذي سيحاول النادي تجنبه بأي صورة ممكنة.

وإلى جانب ذلك، تحدث تيباس عن علاقته مع جوان لابورتا رئيس برشلونة، وقال: "لقد تحدثنا وتم التغلب على سوء التفاهم الذي حدث، بالطبع، اختلف مع قراره بإبقاء برشلونة في السوبر ليج، أنا لا أفهم ذلك، لكن لا يمكنني التوقف عن الغضب بشكل أو بآخر من برشلونة".

واختتم تيباس: "إنه قرار لا يمكنني احترامه لأن السوبر ليج يلحق ضررًا كبيرًا بالبطولات الوطنية، لكنهم يعتقدون أنه الأنسب لناديهم".