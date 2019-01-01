خاص | تياجو: بايرن ميونيخ مازال يستخدم فلسفة "المدرب الأفضل" جوارديولا

لاعب وسط البافاري يتحدث عن مدربه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونيخ أن فريقه مازال يلعب بفلسفة مدربه السابق بيب جوارديولا والذي غادر النادي قبل 3 سنوات.

وتحدث اللاعب حصريًا لجول ودازن مؤكدًا أن تأثير المدرب الإسباني مازال موجودًا، مضيفًا "هو بالتأكيد ترك بصمته على النادي، لأنه وأفكاره شكلتنا كفريق، وتستطيع أن تشعر بهذا على الملعب".

أضاف "مازلنا نفعل أشياء علمنا إياها في بعض المواقف على الملعب، لكني أعتقد أننا نجحنا في استخلاص الإيجابيات من كل مدرب عمل معنا ودمجناهم معًا".

واصل صاحب الـ28 عامًا حديثه قائلًا "بيب جعلني قادرًا على الصعود من فريق شباب برشلونة للفريق الأول، لقد علمني الكثير، أي لاعب ينضم للفريق الأول كلاعب شاب يحتاج لأن يتعلم يوميًا، ومع بيب تتعلم أسرع وبتفاصيل أكثر".

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"لقد ساعدني كثيرًا في البداية وحتى هنا في بايرن. هو أحد أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. وأنا واثق من أنه سيعطي كرة القدم الكثير خلال السنوات القليلة القادمة"

حول أسلوب لعب بيب "سواء أطلقت عليه اسم تيكي تاكا أو تاكا تاكا أو أي اسم آخر، من المهم لي أن نتحكم بزمام المباراة تمامًا وفي كافة الأوضاع. إن كانت الكرة معنا مثلًا، فمازال علينا الدفاع جيدًا، وإن كانت مع الخصم، علينا أن نجبره على ارتكاب الأخطاء ومن ثم نستغلها. هذا التفوق لنا هو الأمر الأهم بالنسبة لي، سواء كانت الكرة معنا أو لا. هذا التفوق يضمن لنا النجاح بغض النظر عن أسلوب اللعب وسواء كان بالكثير أو القليل من الاستحواذ".

لاعب وسط برشلونة السابق انتقل للحديث عن منافسة بوروسيا دورتموند على لقب البوندسليجا، إذ قال "كنا خلف دورتموند بـ8 نقاط قبل عدة أسابيع، لكننا نتقدم عليهم الآن بنقطة واحدة. أنا متفائل أننا سنصبح الأبطال مجددًا لأننا فزنا باللقب للسنوات الستة السابقة، بجانب أننا حاليًا في مستوً ممتاز".

وأتم الدولي الإسباني حديثه مع جول قائلًا حول خروج فريقه البافاري من دوري أبطال أوروبا بعد أداء متواضع ضد ليفربول ذهابًا إيابًا "افتقدنا للعديد من الأشياء، الشجاعة والحماس وكرة القدم. علينا التركيز بنسبة 100% وبذل قصارى جهدنا للتفوق على منافس بهذا الحجم. لم أحب أداء البايرن في الذهاب، صحيح أن اللعب في آنفيلد صعب جدًا لكننا بالغنا في الدفاع".

"تحصلنا صحيح على نتيجة 0-0 بدفاعنا الجيد، لكننا لم نفعل أي شيء أمام مرمى المنافس. لم نلعب جيدًا في المباراتين. مع خروج مانشستر سيتي، أصبح البارسا وليفربول هما المرشحين للفوز باللقب بالنسبة لي. أحب أياكس كثيرًا على المستوى الشخصي، يلعبون كرة هجومية مثيرة للإعجاب".

يُذكر أن أياكس أمستردام الذي أقصى ريال مدريد ثم يوفنتوس سيواجه توتنهام في نصف نهائي دوري الأبطال، فيما سيلتقي برشلونة مع ليفربول في نصف النهائي الآخر.