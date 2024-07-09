"أراكم قريبًا" .. تياجو ألكانتارا يثير التكهنات حول عودته لبرشلونة رغم قراره النهائي!

النجم الإسبانني مستعد لرد الجميل...

قرر الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول السابق، تعليق حذاءه واعنزال كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية.

ورحل ألكانتارا عن ليفربول بنهاية الموسم المنصرم بعد انتهاء عقده مع الريدز، حيث قضى 4 مواسم في صفوف الريدز، لكنه لم يشارك في الموسم الأخير سوى لدقائق معدودة بسبب الإصابات المتعددة.

وراجت تقارير صحفية، حول انضمام ألكانتارا إلى الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانز فليك، خصوصًا أنه أحد النجوم التاريخيين للنادي الألماني ويجيد اللغة الألمانية، حيث لعب 7 سنوات في البوندسليجا بقميص البايرن.

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وكتب ألكانتارا تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، قال فيها: "سأكون دائمًا على استعداد لرد الجميل، وأنا ممتن للوقت الذي استمتعت به".

وأضاف: "شكرًا لك كرة القدم، ولكل من رافقني وجعل مني لاعبًا وشخصًا أفضل على طول الطريق.. أراكم قريبًا".

وخاض ألكانتارا 487 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 63 تمريرة حاسمة، أبرزها كل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية (مرتين)، الدوري الألماني (7 مرات)، الدوري الإسباني (4 مرات)، كأس الرابطة الإنجليزية.