بعد شهر واحد فقط.. برشلونة يعلن رحيل تياجو ألكانتارا ويختار بديله!

مهمة نجم ليفربول السابق تنتهي سريعًا

بعد فترة قصيرة للغاية من توليه المهمة، قرر تياجو ألكانتارا الرحيل عن الجهاز الفني للمدرب هانز فليك، ليضطر النادي الكتالوني إلى تعيين البديل بشكل فوري.

تياجو أعلن اعتزاله لكرة القدم خلال هذا الصيف، بعد فترة صعبة قضاها مع ليفربول، حيث تسببت الإصابات في إفساد تجربته بشكل كبير في ملعب أنفيلد، لينتقل بعدها إلى العمل في دور تدريبي مع فليك، قبل أن يرحل بعد شهر واحد فقط من تسلمه المهمة.

برشلونة أعلن عن تعيين بديله في بيان رسمي جاء فيه:"أرناو بلانكو، مدرب فريق تحت 16 عامًا سينضم إلى الطاقم الفني لهانز فليك بدلًا من تياجو ألكانتارا".

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وأضاف:"يوم الجمعة 16 أغسطس كان اليوم الأخير له بمنصبه السابق، المدرب الكتالوني عمل ضمن نظام برشلونة للشباب خلال المواسم الـ11 الماضية، وسيتولى دور تياجو بعد رحيله عن النادي".

يذكر أن تياجو البالغ من العمر 33 سنة، يعتبر من إنتاجات أكاديمية لا ماسيا الخاصة ببرشلونة، وشارك في أكثر من 100 مباراة مع الفريق الكتالوني، قبل الرحيل إلى بايرن ميونخ، وانتقل منه إلى ليفربول، وهو النادي الذي قرر الاعتزال بعده، وسيكون عليه خوض تجربة مختلفة بعد مغادرة برشلونة.