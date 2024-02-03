"تؤلم مثل الجحيم" .. نجم ريال مدريد يثير الرعب قبل الديربي ضد أتلتيكو!

أنشيلوتي ينتظره حتى اللحظات الأخيرة

"أشعر بألم مثل الجحيم" .. هذه العبارة التي قالها أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد وأثارت الرعب في النادي الإسباني.

المدافع الألماني تعرض لضربة قوية من ميسون جرينوود في الشوط الأول من مواجهة خيتافي التي فاز بها ريال بهدفين نظيفين يوم الخميس الماضي.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن روديجر ظل يتألم بوضوح أمام كل من يسأله عن حالته البدنية، مما أثار الشك داخل ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو المقبلة في ديربي العاصمة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ذهب في وقت مبكر أمس، الجمعة، للخضوع لفحوصات طبية لاستبعاد تعرضه لإصابة كبيرة، وبالفعل تبين أنه لا يعاني من مشكلة هائلة أو إصابة عضلية.

وكشفت الفحوصات عن معاناة الألماني من كدمة شديدة مع ورم دموي، مما يجعله غير قادر على الحركة عمليًا، ولا أحد يعلم حتى الآن سواء المدرب كارلو أنشيلوتي أو الأطباء ما إذا كان روديجر جاهزًا لمواجهة أتلتيكو.

ومن المتوقع أن ينتظر ريال تطور الوضع حتى اللحظات الأخيرة نظرًا لأهمية وجوده في ظل الشكوك حول جود بيلينجهام، وكذلك لغياب أوريليان تشواميني بسبب تراكم البطاقات، كما أن روديجر نفسه يمتلك قدرة هائلة على تحمل الألم لذلك سيقاتل من أجل المشاركة.

يذكر أن ريال يستضيف أتلتيكو غدًا، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، وهو يحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني.