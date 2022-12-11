تويتر مغربي! إيلون ماسك يبعث التهاني لأسود الأطلس

وجه مالك تويتر الجديد إيلون ماسك رسالة خاصة إلى المغرب عقب الإنجاز التاريخي بالعبور لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
المغرب انتصر على البرتغال بهدف نظيف سجله يوسف النصيري ليصبح أول فريق إفريقي يبلغ المربع الذهبي للمونديال بالتاريخ.
ماسك الذي اشترى منصة التغريدات الشهيرة مؤخراً قرر توجيه التهاني لأسود الأطلس عبر حسابه الشخصي وكتب: "مبروك للمغرب".
ولم يفوت رجل الأعمال المثير للجدل الفرصة للترويج لشركته، فرد على تغريدته بتغريدة أخرى يتواجد بها القسم الرياضي للمنصة، والذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب أفضل المواقع.
وشهدت التغريدة تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور المغربي والعربي الذي احتفى بمشاركة مالك تويتر في الاحتفالات والتهاني بالإنجاز الكبير.
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