عبر تويتر وفي الصحف .. مبابي يسخر من الهلال ويختار "دكة" باريس سان جيرمان!

كيف سخر كيليان مبابي من نادي الهلال بعد عرض الـ4 مليار ريال سعودي؟!

يبدو أن النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، قرر الرد على أنباء انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن بشكل ساخر.

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تقارير عالمية عديدة أعلنت اليوم الإثنين، تقديم الهلال، عرضًا رسميًا للتعاقد مع مبابي، مقابل مليار يورو "300 لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي و700 للاعب في موسم واحد"، أي أكثر من 4 مليارات ريال سعودي.

المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 سنة، وضع عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إيموجي الضحك، على تغريدة ساخرة من أحد المتابعين، قال فيها: "الهلال.. يمكنك التعاقد معي، أبدو مثل كيليان مبابي".

ومن ناحيتها.. نقلت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن مصادر مقربة من مبابي، رفضه التام فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلنت المصادر، إصرار اللاعب الشاب، على البقاء في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024، وتحمل كافة العواقب؛ حتى ولو تم إبعاده عن المباريات وإجلاسه على الدكة.

وأكدت المصادر، على أن نادي العاصمة الفرنسية، لن يستطيع إجبار مبابي، على التوقيع مع فريق لا يريده، بوسائل الضغط؛ قائلة: "لنرى.. إلى متى ستستطيع إدارة ناصر الخليفي، إبعاد كيليان عن المباريات".

جدير بالذكر أن الإدارة الباريسية، قررت إبعاد مبابي، عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم؛ لإجباره على التجديد، أو الرحيل في الصيف الحالي؛ وذلك في ردها على إعلان اللاعب، المغادرة مجانًا العام القادم، بعد نهاية عقده؛ وسط تأكيدات على اتفاقه مع العملاق الإسباني ريال مدريد.