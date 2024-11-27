توني كروس يكلل مسيرته بجائزة جديدة .. ولامين يامال يستحوذ على "الفتى الذهبي" بالإجماع

برشلونة يفوز بنصيب الأسد في حفل "تورينو"

رغم اعتزاله، تلقى النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، خبرًا سعيدًا، بإعلان فوزه بجائزة اللاعب الذهبي، كأفضل لاعب في العالم عن عام 2024 الذي شارف على نهايته.

وأعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بالتعاون مع عدد من الصحف العالمية، عن الجوائز التي سيتم توزيعها يوم 16 ديسمبر المقبل، في تورينو، حيث حصل النجم الألماني المعتزل مؤخرًا على جائزة اللاعب الذهبي، بينما فاز لامين يامال نجم برشلونة بجائزة الفتى الذهبي بالإجماع.

وهذه هي الجائزة الثانية، التي يحصدها لامين يامال بعد أسابيع قليلة من فوزه بجائزة "كوبا" كأفضل لاعب صاعد في العالم عن عام 2024، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعتبر لامين يامال هو رابع لاعب من برشلونة يحصل على جائزة "الجولدن بوي"، بعد كل من بيدري، جافي وليونيل ميسي.

وعلى مستوى السيدات، حصلت الإسبانية فيكي لوبيز على جائزة الفتاة الذهبية (تحت 21 عامًا)، بينما حصلت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة على جائزة اللاعبة الذهبية، وهي نفس اللاعبة التي فازت بالكرة الذهبية في 2023.

وفي نفس السياق، فاز كينان يلدز لاعب يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب شاب، (Golden Boy Web)، لمنع تكرار ما حدث العام الماضي عندما فاز جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد بالجائزتين.

وذهبت جائزة أفضل رئيس نادٍ إلى أنطونيو بيركاسي، رئيس ومالك نادي أتالانتا الإيطالي، بينما فاز تشيكي بيجيريستين، بجائزة أفضل مدير رياضي، فيما فاز خورخي مينديز بجائزة أفضل وكيل لاعبين.