المايسترو توني كروس يقدم معزوفة رائعة في افتتاحية اليورو .. صنع 102 تمريرة وأثبت صدق مقولة مورينيو!

توني كروس يقدم آداءً ملحميًا رائعًا في افتتاحية يورو 2024..

"يجب على الفيفا واليويفا أن يمنعاه من الاعتزال!".. هكذا أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن إعجابه الكبير بآداء الألماني توني كروس، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مطالبًا بمنعه من اتخاذ قرار التوقف عن اللعب.

ومع تصفيق حار من الجماهير الألمانية، غادر توني كروس ملعب أليانز آرينا في الدقيقة 80 للتبديل مع إيمري تشان، بعدما نثر سحره في مباراة ألمانيا وإسكتلندا، حيث قاد بلاده للفوز بنتيجة (5-1)، في افتتاحية بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تقام نسختها السابعة عشرة، خلال الفترة بين 14 يونيو، وحتى 14 يوليو المُقبل.

وقدم توني كروس أرقامًا مذهلة خلال الشوط الأول من المباراة، حيث صنع 55 تمريرة صحيحة، بنسبة 100% من تمريراته داخل الملعب، ومنها 17 تمريرة في الثُلث الأخير من الملعب.

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وواصل كروس معزوفته الرائعة في افتتاحية اليورو، حيث قدم 102 تمريرة في 80 دقيقة، منها 101 تمريرة صحيحة، وأكمل العلامة الكاملة في التمريرات القصيرة والطويلة والخلفية والمكتملة إلى اليسار واليمين، فيما فقد تمريرة متوسطة واحدة، ليصبح صاحب أعلى معدل تمريرات منذ عام 1980 من قِبل أي لاعب لصنع أكثر من 100 تمريرة في مباراة واحدة ببطولة اليورو.

وصنع كروس فرصة رائعة لمنتخب ألمانيا، بتمريرة طويلة متقنة إلى جوشوا كيميتش، في الدقيقة العاشرة، ليترجمها كيميتش بتمريرة عرضية إلى فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، الذي وقع على الهدف الأول للمانشافت.

وقدم كروس ملحمة رائعة على المستوى الدفاعي، حيث تمكن من استعادة الكرة 3 مرات، وأيضًا في محاولة صناعة الفرص الهجومية، حيث وجه تسديدة قوية في الدقيقة 42، قبل أن يبعدها الدفاع الإسكتلندي.

وكتبت مباراة إسكتلندا، العديد من الأرقام المميزة للنجم الألماني توني كروس؛ حيث خاض مباراته رقم 150 بقميص منتخب بلاده، والمباراة 15 في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حقق خلالها انتصاره التاسع في اليورو، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، كما حقق فوزه الثالث مع ألمانيا في الجولة الأولى من البطولة الأوروبية من أصل 4 نسخ شارك فيها، فيما تلقى خسارة وحيدة في افتتاحية مشوار الماكينات بالبطولة، خلال نسخة يورو 2020، أمام فرنسا (0-1).