توني كروس يبحث عن حل وسط مع ريال مدريد .. ويهرب من السؤال المزعج

القرار المتأخر أكثر إقناعًا للمايسترو

ترك الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، الباب مفتوحًا أمام التكهنات المثارة بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

وانتقل توني كروس من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو بعد فوزه بلقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا في 2014، واستطاع أن يتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، والليجا 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.

وأثناء حضوره لمؤتمر صحفي كقائد لمنتخب ألمانيا، سُئل كروس عن مستقبله مع ريال مدريد، لكنه لم يتمكن من إعطاء إجابة محددة، قائلًا: "لا توجد مشكلة (مع ريال مدريد). سنرى، سنتحدث مرة أخرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا زلت لا أعرف موقفي. ليس لدي عقد مع ريال مدريد في الموسم المقبل وما زلت في مرحلة اتخاذ القرار. العلاقة بيني وبين والنادي رائعة جدًا بما يكفي لعدم حدوث مشاكل، وأعتقد أننا نشعر بالراحة معًا لأننا نؤدي بشكل جيد في الموسم".

وتابع كروس: "أنا وريال مدريد نبحث عن حل مرضٍ للطرفين، قررنا التجديد في وقت متأخر من العام الماضي وتم إعلان الأمر في وقت متأخر نسبيًا، هذه المرة أيضًا يجب أن يكون الأمر كذلك".

وتطرق كروس للإجابة عن سؤال بشأن موعد اعتزاله دوليًا، قائلًا: "نعم من الممكن أن تكون بطولة اليورو المقبلة هي الأخيرة لي، لكني لازلت قادرًا على العطاء يمكنني التعامل مع الأمر. إذا كنت لا أستطيع لما اتخذت القرار بالعودة إلى المنتخب. جسديًا أشعر أنني بحالة جيدة".