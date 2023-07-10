توني كروس: سحر سانتياجو برنابيو حقيقي .. وهذا ما تعلمته من لوكا مودريتش!

توني كروس يكشف أسرار عشر سنوات بقميص ريال مدريد

تحدث توني كروس نجم ريال مدريد مع مجلة "ICON" الإسبانية، قبل بداية موسمه العاشر بقميص الفريق، وأكد أن ما عاشه داخل جدران البيت الأبيض فاقت كل توقعاته.

وقال الألماني الدولي عن لحظة انضمامه إلى ريال مدريد: "عندما وصلت، فكرت يا ليتني أفوز بالكثير من الألقاب، جئت من نادٍ عملاق مثل بايرن ميونخ، لعبت لسنوات عديدة، وبنيت مكانًا لي وباسمي، وكنت على علاقة جيدة مع النادي وأظهرت جودتي، بالطبع كنت أتوقع الكثير، ولكن ليس بهذا القدر".

وعن الشراكة مع لوكا مودريتش: "نحن هنا لجعل الآخرين يشعرون بالأمان، إنه ما تعلمته، أن اللعب بشكل جيد يتطلب الشعور بالراحة، وأشعر بذلك معه، هذا ما نحاول أن ننقله للفريق".

وأضاف: "أريد دائمًا أن أستمر في التعلم لا يهم العمر أو ما حققته، يجب أن أتحسن دائمًا لأنه مع مرور السنوات، يتعرف الخصوم عليك بشكل أفضل ويجب أن تجعل الأمور صعبة عليهم كرة القدم اليوم سريعة جدًا، ليس هناك وقت للتفكير".

وواصل: "اللعب على الهجمات المرتدة؟ لقد أثبتنا أننا نستطيع التكيف مع الخصم أنا أفضل أن نحتفظ بالكرة، للسيطرة على المباراة ولكن في بعض الأيام، قد يكون من الأفضل التخلي قليلاً عن الكرة للخصم، نحن نلعب بشكل جيد عندما نمتلك الكرة ونعرف كيف نعاني بدونها؛ التكيف مهم لأنه يجب أن نقبل وجود لحظات لا يمكنك فيها أن تحتفظ بالكرة ويجب أن تدافع وتخرج في الهجمات المرتدة".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: "العودة في النتيجة دائمًا، كل هذا يتعلق بالجانب النفسي بعد أن قمنا بذلك الكثير من المرات، تزداد الثقة ويصدق الفريق في ذلك تعلم أنه إذا استطعت المثابرة، ستعطيك المباراة فرصة للعودة، هذه العقلية لدينا في ريال مدريد، هنا لا يستسلم أحد هناك فرصة دائمًا، والخصوم يعلمون بالفعل أننا نعود دائمًا، حتى عندما نخسر، نقاتل حتى النهاية، الموسم الماضي على سبيل المثال، كان هذا واضحًا جدًا هدف واحد أو فرصة واحدة عندما نكون في وضع تأخر قد يتغير كل شيء، حتى ضد الفرق الكبيرة".

وأردف:" الهزيمة أمر وارد، لكن عندما نتأخر بهدف، ينهض ملعب سانتياجو برنابيو ويشعرون بضغط هائل، تلك اللحظة تحدث أشياء غير طبيعية".

واختتم متحدثًا عن موقف أثر في مسيرته قائلًا: "عندما كنت في الـ19 من عمري في باير ليفركوزن، كانوا يرون موهبتي لكنني لم ألعب كثيرًا، لذلك أخذني المدرب يوب هاينكس وقال: "يمكن لعب كرة القدم أيضًا بدون الكرة، لن تصل إلى القمة فقط بجودتك"، تلك النصيحة منحتني الثقة".