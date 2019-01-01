توني كروس: من الصعب إعادة ريال مدريد لمستواه قبل رحيل زيدان

اللاعب الألماني يتحدث كذلك عن قراره الاعتزال دوليًا بعد يورو 2020

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف توني كروس نجم وسط ريال مدريد أن إعادة الفريق لمستواه قبل رحيل مدربه زين الدين زيدان عنه صعب للغاية.

وكان زيدان قد قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 سنوات متتالية قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية موسم 2017-2018 لخلافات مع الرئيس فلورينتينو بيريز حول سياسة الانتقالات.

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وبعد موسم سيء للغاية فقد الفريق الإسباني خلاله فرصة المنافسة على كافة الألقاب الممكنة، أعاد النادي المدرب الفرنسي لمنصبه لبدء مرحلة جديدة.

كروس تحدث مع صحيفة كيكر عن الموسم القادم قائلًا "نريد أن نلعب أفضل وباستمرارية أكثر، هذا هو الأهم والبقية تأتي فيما بعد. اللعب أفضل يضمن لنا المنافسة على الألقاب".

أضاف "ليس من السهل إعادة الفريق لم كان عليه قبل رحيل زيدان، من الصعب الوصول لهذا المستوى. فريقنا كان في وضعية مختلفة حين عاد زيدان في وسط مارس 2019 مقارنة بوضعه حين رحل في مايو 2018".

وعن مهاجم الفريق الجديد لوكا يوفيتش، قال كروس "لقد اندمج مع الفريق جيدًا، لكنه كان سيء الحظ بالإصابة التي تعرض لها. يوفيتش إضافة لنا خاصة أنه يُجيد فعل المطلوب منه، وهو إحراز الأهداف".

وأتم بالحديث عن قرار اعتزاله اللعب دوليًا بعد يورو 2020 "أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بالبطولة، لن ألعب البطولة لو لم تكن لدي قناعة بهذا. بعد الفوز ببطولة أوروبا، أعتقد أنه سيكون وقتًا جيدًا للتفكير بالانسحاب من المنتخب الوطني".

يُذكر أن ريال مدريد أبرم عددًا من الصفقات المهمة هذا الصيف أبرزها التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي ولوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت، وهو قريب من ضم فان دي بيك من أياكس أمستردام.