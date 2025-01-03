نجم متألق في الملاعب الأوروبية..

أعرب الألماني المعتزل توني كروس، أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، عن حماسه إزاء إحدى الصفقات الكبرى، التي يطمح الميرينجي نحو إتمامها خلال موسم الميركاتو الصيفي المُقبل.

وارتبط أكثر من اسم، باهتمام نادي ريال مدريد في التعاقد معه في الفترة الصيفية، أبرزهم ترينت أليكساندر آرنولد، وألفونسو ديفيس، كأبرز أولويات النادي الملكي، ولكن الإدارة تتطلع أيضًا نحو ضم لاعب وسط باير ليفركوزن والمنتخب الألماني، فلوريان فيرتس.

وأجرى كروس، مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألماني، أكد خلالها أن فلوريان فيرتس (21 عامًا)، يمتلك جميع الصفات التي تجعله إضافة متميزة لريال مدريد في المرحلة المُقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أن كروس قادر على التأقلم مع أي فريق، بما فيهم ريال مدريد، ويعتقد أن اللاعب يمتلك الجودة التي تجعله إضافة رائعة، خاصة وأنه يعد أحد الأعمدة الأساسية في باير ليفركوزن، والذي لعب دورًا في قيادة الفريق للتتويج بالثلاثية الألمانية في الموسم الماضي.

في المقابل، باتت عملية انتقال فلوريان فيرتس إلى ريال مدريد، معقدة نوعًا ما، خاصة في ظل تزايد الحديث بشأن اقترابه من تجديد عقده مع ليفركوزن، والذي يمتد حتى يونيو 2027.

ويعد فلوريان فيرتس أحد أبرز لاعبي الوسط المهاجمين على مستوى العالم، في الوقت الحالي، حيث شارك في 25 مباراة مع باير ليفركوزن، بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.