"شكرًا على التذكير" .. توني كروس يسخر من وضعه بين المرشحين للكرة الذهبية

اللاعب اعتزل كرة القدم بنهاية "يورو 2024"..

حرص النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، على ترك تعليق بشأن ترشيحه ضمن القائمة الأولية من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية عن عام 2024.

وشهدت الاختيارات تواجد 6 لاعبين من ريال مدريد وهم: "جود بيلينجهام، داني كارباخال، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، توني كروس وأنطونيو روديجر"، بخلاف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق والمنضم حديثًا للملكي.

وكان توني كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب ألمانيا في يورو 2024، التي ودعها "المانشافت" من الأدوار الإقصائية على يد إسبانيا، بينما ختم رحلته مع ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وأعاد كروس نشر صورته ضمن المرشحين للكرة الذهبية عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، بينما تم كتابة "اللاعب المعتزل" تحت اسمه، حيث علق مازحًا: "اللاعب المعتزل؟ شكرًا على تذكيركم لي بهذا الأمر".

وكانت "فرانس فوتبول"، قد أعلنت في وقت سابق، أن حفل توزيع جوائز البالون دور 2024، سيقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح دو شاتليه في باريس.

وتشهد الجائزة هذا العام استثناء ملفت، بعد التعاون بين مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية بداية من عام 2024.