توني كروس: دوري أبطال أوروبا أهم من كأس العالم!

تصريح مفاجئ من الألماني

يفتخر الألماني توني كروس بالعديد من الإنجازات في مسيرته الكروية الرائعة، سواء على مستوى المانشافات الألماني أو ريال مدريد.

لقد حقق لاعب الوسط كل شيء ممكنًا على كافة المستويات، ويبقى الإنجازان الأهم هما التتويج بكأس العالم 2014 برفقة منتخب ألمانيا، والحصول على دوري أبطال في 5 مناسبات مع ريال مدريد.

في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية المقربة لريال مدريد، أكد توني كروس أن الأهم بالنسبة له هو الحصول على دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد، وإن هذا بالنسبة له أهم إنجاز كروي في مسيرته حتى من التتويج بكأس العالم.

وقال كروس: "أحتفظ دومًا في هذه المكانة بتتويجي بخمس بطولات لدوري أبطال أوروبا، لأنني لطالما أحببت الاستمرارية".

وأضاف: "الفوز بخمس بطولات لدوري أبطال أوروبا خلال 8 أعوام هو أمر خاص للغاية".

ويحاول مسئولو منتخب ألمانيا إقناع كروس بتمثيل المانشافت في كأس العالم وهو الذي اعتزل دوليًا عقب الإخفاق في يورو 2020.