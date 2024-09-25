لقطة مثيرة للجدل .. مرشح سابق لرئاسة برشلونة يتهم التحكيم بمجاملة ريال مدريد قبل الديربي

هل يحمي الحكام نجوم الملكي؟

سخر توني فريسكا، المرشح الرئاسي السابق لبرشلونة، من تغاضي حكم مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس أمس الثلاثاء بالدوري الإسباني، عن طرد الثنائي فينيسيوس جونيور وإندريك.

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وكان من الممكن طرد الثنائي، بسبب تورطهما في حالات تدخل خشنة في المباراة التي حسمها الملكي (3-2)، مما يعني غيابهما عن مواجهة ديربي مدريد، يوم الأحد المقبل، لكن الحكم اكتفى بإنذار الثنائي.

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وكتب فريسكا تغريدة بلهجة ساخرة على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "لا تطالبوا طرد إندريك، لقد فعل ذلك عن غير قصد، هذا نفس ما فعله بيلينجهام في مرة سابقة".

ولم يكن فريسكا الوحيد الذي كان له رأي مماثل بشأن تصرف إندريك، حيث اتفق معه لويس جارسيا مدرب ألافيس، الذي قال بعد المباراة: "إنها بطاقة حمراء واضحة، كان يجب أن نلعب الدقائق القليلة الأخيرة ضد 10 لاعبين، كان عليهم طرد هذا اللاعب لأنه تعمد الضرب".

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وكذلك قال الصحفي الإسباني مانو كارينيو في برنامج "El Larguero"، إن إندريك وفينيسيوس كان يجب أن يُطردا بالبطاقة الحمراء، قائلًا: "ريال مدريد يستحق الفوز، لكن إندريك وفينيسيوس يستحقان الطرد أيضًا".

وأضاف: "ضحك فينيسيوس وسخر في وجه الحكم الرابع ولم يكن لديه الشجاعة لإظهار البطاقة الصفراء".