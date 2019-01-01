أهداف عكسية وركلات ترجيح وأرقام مدهشة في فوز السنغال على تونس

تعرف على أهم أرقام مواجهة اليوم بين السنغال وتونس في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق المنتخب السنغالي الفوز على نظيره التونسي بهدف نظيف في الوقت الإضافي خلال مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا أهم الأرقام التي شهدتها المواجهة:

السنغال تصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخهم منذ عام ٢٠٠٢ والثانية على الإطلاق بعد الخسارة أمام الكاميرون بركلات الترجيح في تلك النسخة، كذلك حقق الفريق الفوز في آخر أربعة لقاءات له في كأس الأمم الإفريقية كأفضل سلسلة انتصارات له بتاريخ البطولة.

اللقطة التي غيرت مجريات المباراة.. كم أنتِ قاسية يا كرة القدم! pic.twitter.com/xGh25knjtS

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٩

تونس خسرت أربعة من أصل ستة لقاءات نصف نهائي لعبتها في تاريخها ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية فشلت الفرق المشاركة في تسجيل ست ركلات جزاء من أصل ١٣ تم احتسابها حتى الآن، وهو رقم قياسي يحدث للمرة الأولى منذ بطولة ٢٠١٠ في أنجولا.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصدي لركلتي جزاء في نفس المباراة منذ أن بدأ تجميع البيانات الخاصة بركلات الجزاء في كأس الأمم الإفريقية في ٢٠١٠، كذلك السنغال هي أول فريق يفشل في

ظلم في زمن الفار ويا خسارة تعبهم – ردود أفعال مباراة تونس والسنغال

تونس تلقت هدفين عكسيين في بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، وهو ما لم يحدث أيضًا منذ بدء شبكة "أوبتا" في تجميع بيانات البطولة في ٢٠١٠.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال سيواجه الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تقام الآن بين كل من نيجيريا والجزائر.