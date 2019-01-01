تونس وليبيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة منتخب تونس ضد منتخب ليبيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون

تونس 0 × 0 ليبيا

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البدلاء / طه ياسين الخنيسي / نعيم السيليتي / وجدي كشريدة / أسامة الحدادي / معز بن شريفية / صدام بن عزيزة / حمدي النقاز / غيلان الشعلالي / أنيس البدري / ديلان برون / أيمن دحمان

يبدأ المنتخب التونسي بقيادة المدرب منذر الكبير بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من فاروق بن مصطفي / محمد دراجير / ياسين مرياح / أيمن عبدالنور / على معلول / فرجاني ساسي / إلياس سخيري / أيمن بن محمد / سيف الدين خاوي / وهبي الخزري / يوسف المساكني

تشكيل الفريقين:

على الجانب الآخر خاض المنتخبي الليبي مباراة ودية أمام المنتخب المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي أيضاً، وينتظر فرسان المتوسط مباراة ودية أخرى أمام المنتخب الموريتاني قبل أن يسافر ليخوض لقائه مع المنتخب التونسي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021ا.



خاض منتخب نسور قرطاج مباراتين وديتين في التوقف الأخير، كانت الأولى أمام ساحل العاج، وتلقي الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا، بينما تعادل تعادلاً سلبيا مع منتخب الكاميرون في المباراة الودية الثانية، وكان المنتخب التونسي قد فشل فى تحقيق المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت فى مصر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ويدخل نسور قرطاج في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة تونس ضد ليبيا في افتتاحية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./