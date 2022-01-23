تونس ضد نيجيريا: مباشر لحظة بلحظة

تونس × نيجيريا

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انطلاق المباراة

تشكيل تونس:

قرر المدرب منذر الكبير، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

بشير بن سعيد

أسامة الحدادي - منتصر الطالبي - بلال العيفة - محمد دراغر

عيسى ليدوني - إلياس سخيري - أنيس بن سليمان

حمزة رفيعة - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني

تشكيل نيجيريا :

قرر أوجوستين إيجوافون اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

مادوكا أوكوي

زيدو سانوسي - وليام إيكونج - كينيث أوميرو - أولا أينا

ويلفريد نديدي - جو أريبو

موسى سيمون - كيليتشي إيناتشو - صامويل تشوكويزي

تايوو أوييني

احتل المنتخب النيجيري صدارة مجموعته محققًا العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، بينما تأهل نسور قرطاج لهذا الدور بعد أن حل ثالثًا برصيد ثلاث نقاط بعد أن فاز في مباراة وخسر في أثنتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة تونس ضد نيجيريا، في إطار مباريات دور الـ16 من لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب رومدي اديجا.