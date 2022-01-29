تونس ضد بوركينا فاسو: مباشر لحظة بلحظة

تونس × بوركينا فاسو

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بداية الشوط الثاني

تبديل لتونس بدخول علي معلول وخروج الحدادي

نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو على تونس بهدف نظيف

44' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بوركينا فاسو يسجل الهدف الأول، مرتدة للخيول، الكرة تصل إلى واتارا الذي يراوغ الحدادي ويسددها قوية في الشباك

43' بطاقة صفراء لحارس بوركينا فاسو، بعد عرقلة الجزيري خارج منطقة الجزاء

40' تسديدة قووية من ليدوني ولكن كواكو يمسك بالكرة

39' تمريرة رائعة من ياجو إلى واتارا الذي يسدد ولكن حارس تونس يمسك بالكرة

34' أوووووووووووووه الجزيري يضغط على مدافع بوركينا فاسو أثناء تسديد الكرة من أمام مرماه ولكنها تمر بجوار القائم

33' ركنية لتونس، عرررضية الخزري تمر من الجميع وتصل إلى ليدوني على القائم البعيد ولكنه لا يتحكم في الكرة بشكل جيد

32' عررررررضية من دراجر ولكن مدافع بوركينا يشتت الكرة لركنية

30' مرور نصف ساعة بدون أي فرص خطيرة من الفريقين باستثناء تسديدة واحدة لبوركينا فاسو على مرمى بشير بن سعيد

23' أووووووووه خطيررررررة من بوركينا، بايالا يتجاوز دراجر ويسدد! ولكن بشير بن سعيد يتألق ويتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

16' ضربة حرة مباشرة لمنتخب بوركينا فاسو، الكرة تصطدم بالحائط وترتد إلى أحد اللاعبين، تسديدة ولكن الكرة تصل سهلة ليد حارس تونس

15' تعطل اللعب لعلاج حارس بوركينا فاسو، بعد التحام مع المساكني في إحدى الكرات

10' سيطرة واستحواذ على الكرة من منتخب تونس

4' عرررضية من الخزري ولكن دفاع بوركينا فاسو يشتت الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل تونس:

قرر المدرب منذر الكبير، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

بشير بن سعيد

أسامة الحدادي - ديلان برون- بلال العيفة - محمد دراغر

عيسى ليدوني - إلياس سخيري - أنيس بن سليمان

وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني

تشكيل بوركينا فاسو:

قرر كامو مالو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

كوفي كواكو

ستيف ياجو - إيدموند تابسوبا - سومايلا واتارا - عيسى كابوري

بلالي توريه - أداما جيرا

جوستافو سانجاري - سيريل بايالا - دانجو واتارا

جبريل واتارا

تأهل منتخب تونس لهذا الدور بعد أن نجح في تخطي عقبة نيجيريا رغم الغيابات الكثيرة بسبب كورونا بهدف نظيف سجله المساكني، في المقابل صعد بوركينا فاسو لتلك المرحلة بعد التغلب على الجابون بركلات الجزاء بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو، في إطار مباريات دور ربع النهائي من لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب رومدي اديجا.