توماس مولر يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في الدوري الألماني

استفاقة كبيرة..

على الرغم من سهام الانتقادات التي تطول توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، في السنتين الأخيرتين، لكن يبدو وأن الدبور قد قرر الرد على منتقديه بقوة هذا الموسم.

وساهم مولر في الفوز الكبير الذي حققه فريقه مساء الأحد على كولن برباعية لهدف، عندما صنع الهدفين الأول والثاني للثنائي روبيرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان في أول 5 دقائق من عمر المباراة.

الهدفان قادا مولر لرقم قياسي في تاريخ الدوري الألماني، حيث بات أول لاعب يتمكن من صناعة 14 هدفًا بعد مرور 22 مباراة فقط من عمر البطولة.

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سبق للدولي الألماني وأن صنع نفس الرصيد من الأهداف ولكن خلال موسم 2017-2018 كاملًا، بينما هو الآن وبعد مرور 22 جولة فقط وتبقي 12 آخرين تمكن من معادلة رقمه الأفضل في صناعة اللعب.

فليك ونجوم بايرن ميونخ ممتعضون قبل قمة تشيلسي

مانويل نوير، حامي عرين العملاق البافاري، تحدث عن مولر وأرقامه وقال "كما نعلم جميعًا، فإن أعين توماس تظل مفتوحة لزملائه وتحركاتهم ثم يضعهم في مواضع جيدة للتسجيل.".

مولر، والبالغ من العمر 31 عامًا، ارتبط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة لينتقل إليها في الشتاء المنقضي بعد تراجع مستواه وخسارته للدعم الجماهيري والإداري، لكنه وفي النهاية استطاع أن يرد بكل قوة على كل المنتقدين بأداء مذهل في الآونة الأخيرة.

ربما يعود تألق مولر مؤخرًا إلى وصول هانزي فليك لقيادة بايرن ميونخ فنيًا، حيث كان واضحًا وجود خلافات قوية بينه وبين المدرب السابق نيكو كوفاتش، والذي عبّر في أكثر من مرة عن عدم حاجته لخدمات ثاني هداف ألماني في كأس العالم.

يذكر أن تراجع مستوى مولر قد تسبب في قيام يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، باستبعاده نهائيًا بعد كأس العالم 2018، قبل أن يعود الناخب الوطني ويُلمح إلى إمكانية إعادة لاعبه مجددًا خلال كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

