توماس بارتي .. من رجل أتلتيكو مدريد الحديدي إلى الزجاجي في آرسنال

تساؤلات مستمرة حول قرار اللاعب

صفقة ضخمة قام بها آرسنال الصيف الماضي، بالتعاقد مع توماس بارتي من أتلتيكو مدريد، ولكن هل استفاد منه المدفعجية؟

اللاعب الحديدي الذي لم يتعرض لأي إصابات مع أتلتيكو، تحول إلى زجاجي لا يمكنه لعب 3 مباريات متتالية دون التعرض لإصابة.

بارتي كان من المتوقع أن يكون العلامة الفارقة في موسم آرسنال، نظرًا للنقص الكبير الذي يعاني منه الفريق في خط الوسط.

ومع ذلك أصبح اللاعب من أكثر العناصر إحباطًا بالفريق، سواء بسبب الإصابة أو لعدم تقديمه الإضافة المطلوبة في بعض الأوقات.

أرقام غريبة

بارتي بدأ اللعب للفريق الأول مع أتلتيكو في 2015، بعد تصعيده من الفريق الثاني، ليرحل إلى آرسنال في أكتوبر 2020 بـ50 مليون يورو.

اللاعب تعرض لإصابتين فقط خلال مسيرته مع أتلتيكو، حيث عانى من مشكلة في أوتار الركبة في 2016 أبعدته عن الملاعب 24 يومًا فقط.

والإصابة الثانية جاءت في نفس المكان، حيث أصيب في أوتار الركبة أيضًا في سبتمبر 2019 وغاب لمباراة واحدة فقط بمجموع 5 أيام.

وهو ما يعني أن اللاعب غاب 31 يومًا مع أتلتيكو و6 مباريات فقط خلال ما يزيد عن 5 سنوات مع الفريق الإسباني.

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وأما الآن فقد تعرض اللاعب لإصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لـ10 مباريات و36 يومًا، وهو ما يزيد هو كل ما غابه مع أتلتيكو، وذلك خلال بضعة أشهر.

أين المشكلة؟

الأمر يزيد التساؤلات عن كفاءة الفريق الطبي لآرسنال، وكذلك التدريبات التي يقوم بها الفريق، وهل هي مناسبة بشكل عام أم لا.

ربما المشكلة ليست في آرسنال، وربما اللاعب نفسه لا يمكنه التأقلم على سرعة الدوري الإنجليزي والاختلاف الكبير مع نظيره الإسباني.

الفكرة يصعب تصديقها لعدة أسباب، أهمها القوة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها بارتي واعتبار اللياقة من أهم مميزاته على مدار مسيرته.

الوضع الحالي لا يطمئن خاصة وأن بارتي تعرض لإصابة جديدة، وسط غموض كبير حول موعد عودته من جديد.

هل يندم على هذه الخطوة؟

بارتي ترك أتلتيكو بسبب بعض المشاكل في تجديد عقده، في الوقت الذي قام فيه آرسنال بعرض راتب أعلى من نظيره الإسباني.

اللاعب أراد كذلك خوض تجربة جديدة مع المدفعجية بالدوري الإنجليزي، بكل ما تحمله البطولة من جاذبية للعديد من اللاعبين.

ولكن آرسنال يلعب في الدوري الأوروبي، فرصته ضئيلة في الفوز بالبطولة، ويحتل المركز الحادي عشر بالبريميرليج بـ31 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني، ويعتبر المرشح الأول للفوز باللقب، ويلعب في دوري الأبطال.

إمكانية تأهل المدفعجية لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم أصبحت شبه مستحيلة، وهو ما يضع العديد من التساؤلات حول قرار بارتي باتخاذ هذه الخطوة.