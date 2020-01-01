من هو توماس بارتي الذي فضل آرسنال على دوري أبطال أوروبا؟

بعد انضمام توماس بارتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2020، تعرف أكثر على نجم وسط أتلتيكو مدريد وكيف فضل آرسنال على دوري أبطال أوروبا؟

في الدقائق الأخيرة من سوق انتقالات صيف 2020، أعلن آرسنال عن ضم آخر صفقاته في الميركاتو، وكانت ضم نجم وسط ميدان أتلتيكو مدريد توماس بارتي.

كان الغاني على قائمة المطلوبين في ملعب الإمارات منذ بداية سوق الانتقالات، لكن لم ينجح الجانرز في الحصول على خدماته إلا بعد دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع الروخيبلانكوس في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

تطور بارتي مع سيميوني في الموسمين الأخيرين على وجه الخصوص بالتحديد، وأصبح أحد أهم ارتكازات الفريق المنافس على الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة مع برشلونة وريال مدريد.

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لكن من هو توماس بارتي نجم آرسنال الجديد؟ يقدم جول لك الإجابة.

من هو توماس بارتي؟

توماس بارتي هو لاعب كرة غاني ولد في كروبو أودوماسي في 13 يونيو 1993، أي أنه يبلغ من العمر 27 عامًا.

بارتي هو أحد خريجي أكاديمية أودوميتاه الغانية، وقد اكتشفه أتلتيكو مدريد وضمه لفريق الشباب موسم 2012-13، بعد أن وقع معه في 2011.

كان استدعاء توماس مع الفريق الأول للروخيبلانكوس في 10 مارس 2013، لكنه لم يشارك في المباراة التي جمعت الفريق بريال سوسييداد.

انضم توماس بارتي لمايوركا على سبيل الإعارة في موسم 2013-14، ثم ذهب لألميريا على سبيل الإعارة أيضًا في الموسم التالي، لكن لدى عودته احتفظ به سيميوني وسرعان ما أصبح له مكان في الفريق الأول.

مسيرة بارتي مع منتخب غانا ليست كبيرة، حيث يمر البلاك ستارز بفترة صعبة أثرت على كل عناصره بالتأكيد، فلم يشارك اللاعب في كأس العالم حتى الآن، لكنه شارك في كأس أمم أفريقيا مرتين عامي 2017 و2019.

بطولات توماس بارتي:

الدوري الأوروبي 2017-18

كأس السوبر الأوروبي 2018

كيف فضل توماس بارتي آرسنال على دوري أبطال أوروبا؟

انضم توماس بارتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2020 لآرسنال قادمًا من أتلتيكو مدريد ، وذلك بعد اهتمام من الجانرز به منذ فترة طويلة.

عند تحرك المدفعجية في البداية لضم الغاني الدولي رفض الروخيبلانكوس بطريقة قاطعة، لكن كانت لدى اللاعب على ما يبدو رغبة للذهاب للدوري الإنجليزي الممتاز .

اتضحت هذه الرغبة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، فقد تحرك آرسنال مباشرةً إلى رابطة الدوري الإسباني وقام بدفع الشرط الجزائي للغاني، فأصبح لاعبًا له.

يشارك أتلتيكو مدريد بشكلٍ دائم في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، وبالطبع سيكون متواجد في دوري الأبطال هذا الموسم، أما الجانرز فهو غائب عن ذات الأذنين منذ سنوات ولا يمكن تحركه لكسر عقد بارتي إلا بعد الاتفاق مع اللاعب، لذا يمكننا القول أن توماس بارتي فضل آرسنال على دوري أبطال أوروبا.

كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي مع أتلتيكو مدريد؟

كان الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي مع أتلتيكو مدريد هو 50 مليون يورو "45.3 مليون جنيه استرليني"، وهو المبلغ الذي دفعه آرسنال بالفعل للحصول على خدماته في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2020.

هذا المبلغ جعل بارتي أغلى لاعب غاني في التاريخ، فقد تخطى الرقم الذي انتقل به مايكل إيسيان من ليون لتشيلسي في عام 2005، والذي بلغ 24.4 مليون جنيه استرليني.

يتواجد في قائمة الأغلى في تاريخ البلاك ستارز أيضًا أندريه آيو الذي انتقل من مارسيليا لوست هام مقابل 20.5 مليون جنيه استرليني في 2016، وبابا رحمان بعد انضمامه من أوجسبورج لتشيلسي مقابل 14 مليون جنيه استرليني في 2015، أما الخامس فهو أسامواه جيان بعد انتقاله من رين لسندرلاند مقابل 13 مليون جنيه استرليني في 2010.

كيف يفيد توماس بارتي آرسنال؟

يعاني آرسنال من مشاكل دفاعية منذ سنوات، حاول الفريق مع تعاقب المدربين حلها كثيرًا لكن حتى الآن باءت جميع المحاولات بالفشل.

يفتقد الجانرز للاعب لديه الخصال التي يتمتع بها بارتي، فهو متوسط ميدان دفاعي صلب لديه قدرات دفاعية كبيرة، وتطور في السنوات الأخيرة على الصعيد الهجومي.

أبرز مميزات توماس بارتي هي قدرته الجيدة على قراءة اللعب، والتحرك على هذا الأساس، وهو الأمر الذي يساهم كثيرًا في إفساد هجمات الخصم سواءً كانت منظمة أو مرتدة.

هذا الأمر مفيد أيضًا في سرعته في متابعة الكرات المرتدة من دفاع فريقه، فالمدافع عادةً ما يحتاج إلى أحد لاعبي الوسط ليقوم بمتابعة كراته المشتتة وإبعادها عن مناطق الخطورة.

هذه الميزة تنقلنا إلى التالية، وهي حسن تصرف توماس بارتي وإمكانياته في إخراج الكرة بشكلٍ صحيح ولو كان تحت الضغط، وهو الأمر الذي سيستغله آرسنال بشكلٍ جيد مع وجود عدد من المهاجمين الممتلكين لسرعة عالية، على غرار لاكازيت وأوباميانج.

من كل ما سبق، يمكن القول أن بارتي هو متوسط الميدان المتكامل الذي يحتاجه أرتيتا، والذي كان يعاني في الفترة الأخيرة من هذا المركز، فمحاور آرسنال لديها أحد ميزتين، إما الخروج بشكلٍ جيد على غرار سيبايوس وجاكا، أو وظائف دفاعية جيدة لكن فقر في التحول على غرار محمد النني ولوكاس توريرا الذي رحل بالفعل إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.