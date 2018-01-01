توماس: أتليتكو مدريد هو النادي الذي أريد البقاء فيه
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
نفى توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد شعوره بعدم السعادة مع ناديه الإسباني، مؤكدًا أن تصريحاته الأخيرة أسيء فهمها.
وكان لاعب الوسط الغاني قد قال بعد مباراة اسبانيول الأخيرة "أشعر أحيانًا بعدم السعادة في أتليتكو مدريد. عليك أن تلعب في المباريات المهمة لتشعر بالسعادة والثقة والقوة".
وفتحت تلك التصريحات باب الانتقادات من جانب العديد من جماهير الفريق الإسباني تجاه اللاعب صاحب الـ25 عامًا، مما جعله يخرج ويُوضح حقيقة ما قاله عبر حسابه الشخصي على إنستاجرام.
El sábado después del partido hice unas declaraciones que no se han entendido bien y prefiero explicarme mejor. El Atleti es el club donde quiero estar y en el que me gustaria seguir creciendo como jugador, por el club y por la Aficion. Y es verdad que siento que todavía puedo ser más importante y por eso trabajo duro cada dia. No me quiero conformar y eso es bueno para ser el mejor jugador que pueda ser. ¡Feliz Navidad y Aúpa Atleti!
إذ قال "أطلقت بعض التصريحات يوم السبت بعد المباراة وقد أسيء فهمها وأحب أن أوضحها جيدًا. أتليتي هو النادي الذي أريد البقاء به وأحب أن أواصل معه تطوري كلاعب كرة قدم، بسبب النادي وأيضًا بسبب الجماهير".
ديلف يرفض تحميل "الإصابات" مسؤولية الخسارة أمام كريستال بالاس
"وصحيح أنني أشعر أنني مازلت قادرًا على أن أكون لاعبًا أهم ولهذا أعمل بجد يوميًا. لا أريد أن أقبل بأقل من هذا، وهذا جيد لي لأصبح لاعبًا أفضل".
جدير بالذكر أن توماس هو أحد خريجي قطاع الشباب في أتليتكو مدريد، وقد بدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 2015، وشارك هذا الموسم في 21 مباراة مع المدرب دييجو سيميوني.
من مباراة منتخبي فلسطين وإيران الودية استعدادًا لنهائيات كأس أسيا 🏆
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 🇵🇸1×1 🇮🇷#آسيا_مع_جول
(📸: FB/PalestineFootballAssociation) pic.twitter.com/FZ72dHxZP7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 24, 2018