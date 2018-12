توماس: أتليتكو مدريد هو النادي الذي أريد البقاء فيه

El sábado después del partido hice unas declaraciones que no se han entendido bien y prefiero explicarme mejor. El Atleti es el club donde quiero estar y en el que me gustaria seguir creciendo como jugador, por el club y por la Aficion. Y es verdad que siento que todavía puedo ser más importante y por eso trabajo duro cada dia. No me quiero conformar y eso es bueno para ser el mejor jugador que pueda ser. ¡Feliz Navidad y Aúpa Atleti!

A post shared by Thomas Teye Partey (@thomaspartey5) on Dec 24, 2018 at 8:03am PST