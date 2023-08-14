توقيع نيمار وموافقة فولهام .. صفقتان رسميتان في الهلال خلال الساعات المقبلة

صفقتان من العيار الثقيل للزعيم

SHAHID

يستعد الهلال للإعلان عن صفقتين رسميتين خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعدما حصل على توقيع نيمار وموافقة فولهام لبيع مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال خسر نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية أمام النصر 2-1، وقد تحرك بعدها بأقل من 48 ساعة ليحصل على توقيع نجم باريس سان جيرمان والضوء الأخضر من فولهام للتوقيع مع مهاجمه الصربي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن نيمار وقع على عقد يمتد لموسمين مع الفريق السعودي لكن دون الكشف عن أي تفاصيل مالية خاصة بالعقد أو قيمة الصفقة التي حصل عليها النادي الفرنسي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

من جانب آخر، أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الباكستاني شهيد خان رئيس فولهام وافق على بيع الصربي ميتروفيتش للهلال خلال الصيف الجاري، مشيرة إلى أن صاحب الـ28 عامًا سيخضع للفحوصات الطبية خلال اليومين القادمين قبل توقيع العقود.

الهلال يفتتح موسمه في دوري روشن السعودي مساء اليوم بمواجهة أبها خارج ملعبه.

SHAHID