توقيع غرامات على برشلونة بسبب أحداث الكلاسيكو

الاتحاد الإسباني يقر عقوبات على الفريق الكتالوني بسبب ما حدث أمام ريال مدريد

أقر الاتحاد الإسباني، غرامات مالية على برشلونة بسبب تصرفات جماهيره في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد.

وشهدت مباراة الفريقين يوم الأربعاء الماضي، اعتراضات من الجمهور لأسباب سياسية، اعتراضاً على سياسة الحكومة الإسبانية.

وألقت الجماهير الكرات والبالونات الهوائية على أرضية الملعب في الشوط الثاني، مما تسبب في توقف المباراة دقيقة ونصف.

وقامت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، بتغريم الفريق الكتالوني 1500 يورو، بالإضافة إلى تحذير الفريق من غلق جزء من المدرجات إن تكرر الأمر.

وفي سياق متصل، تعرض كاسيميرو للإيقاف مباراة حيدة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة.

ريال مدريد عاد؟ الكلاسيكو أظهر عيوب زيدان!

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الطرفين في أكتوبر الماضي، إلا أنها تأجلت لاعتراضات جماهير برشلونة لأسباب سياسية.

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، واصل برشلونة في تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.