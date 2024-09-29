توقف المباراة بسبب أعمال الشغب..

قرر حكم مباراة ديربي مدريد، إيقاف فعاليات اللقاء، بسبب وقوع أعمال شغب من قِبل جماهير أتلتيكو مدريد، على ملعب ميتروبوليتانو، عقب هدف تقدم الريال خلال الشوط الثاني.

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وتم إيقاف المباراة عند الدقيقة 68:55، بقرار من الحكم الذي طالب اللاعبين بمغادرة أرض الملعب، إثر قيام جماهير الأتلتي بإلقاء مقذوفات على الملعب.

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ووفق ما أشارت إليه عدسات المباراة، فإن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، نظر إلى الجماهير وضحك، عقب الهدف الذي أحرزه البرازيلي ميليتاو في شباك الحارس أوبلاك في الدقيقة 64.

وتسبب هذا الأمر في حالة غضب عارمة لدى جماهير أتلتيكو، التي بدأت في إلقاء المقذوفات، ليقرر الحكم إيقاف اللعب، فيما حرص المدير الفني دييجو سيميوني، على التوجه لجماهير فريقه من أجل مطالبتهم بالهدوء، فضلًا عن الثنائي راؤول خيمينيز وكوكي اللذين تحدثا مع الجماهير.

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ورصدت العدسة، الحارس كورتوا وهو يقوم بالتقاط كيس مقذوف من قِبل جماهير أتلتيكو مدريد، ليتوجه إليه المدرب سيميوني، ويحرص على معانقته.

وأصدرت الإذاعة الداخلية بيانًا داخليًا في ملعب المباراة، بإنه سيتم إيقاف اللقاء لمدة 10 دقائق، وفقًا للبروتوكول، مع توجيه تحذير إلى الجماهير بالتوقف عن أعمال الشغب، حتى لا يتم إصدار عقوبات على الجماهير.

وقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، في قمة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، بموسم 2024-2025.