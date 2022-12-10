توقف عن هذا الهراء.. نيمار يهاجم وكيله السابق بسبب تيتي!

خروج محبط وهجوم على مدرب البرازيل بعد رحيله

قرر النجم البرازيلي نيمار الدخول في مشادة كلامية مع وكيله السابق، للدفاع عن تيتي مدرب البرازيل الذي رحل بعد الخروج من كأس العالم.

منتخب البرازيل خرج من مونديال قطر 2022، بالهزيمة من كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وهي النتيجة التي تسببت في رحيل تيتي عن الفريق.

ومن جانبه خرج فاجنر ريبيرو وكيل نيمار السابق بتدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" لمهاجمة تيتي قائلًا:" هذا الرجل النبيل لم يكن أبدًا مدرب كرة قدم، أمضى سنوات طويلة في خداع الناس".

وأضاف:"خسر كأسين مع البرازيل، لذلك المكان الأنسب له هو الظهور كطالب أكاديمي متفوق في دراسته".

وهو ما رد عليه نيمار مُعلقًا:"توقف عن هذا الهراء يا فاجنر".

يذكر أن فاجنر ريبيرو كان يعمل كوكيل لنيمار خلال صفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة في 2013 لكه لا يُدير أعماله حاليًا.