توقف ثابت لإفطار المسلمين.. لفتة رائعة من الدوري الإنجليزي قبل شهر رمضان!

الإنسانية في أبهى صورها

لفتة طيبة من رابطة الدوري الإنجليزي تجاه اللاعبين المسلمين مع دخول شهر رمضان الذي يصوم فيه العديد من اللاعبين المسلمين عن تناول الطعام والشراب نهارًا.

فقد ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الرابطة أصدرت توجيهاتهما للحكام والمسؤولين بأنه من الممكن أن يتم إيقاف المباريات في منتصفها لبعض الوقت من أجل إفطار اللاعبين المسلمين الموجودين في الدوري الإنجليزي وتحديدًا في المباريات المسائية.

ومن المفترض أن يتم تحديد وقت لتناول الطعام بحيث يتم تثبيته في حالة رغبة اللاعبين المسلمين في التوقف عن اللعب قبل العودة إلى أرضية الميدان عقب كسر صيامهم.

يذكر أن العديد من اللاعبين المسلمين ينشطون في الدوري الإنجليزي، على رأسهم محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش وسعيد بن رحمة ونجولو كانتي وغير هؤلاء من اللاعبين العرب والمسلمين الذين يواجهون بعض المشكلات في صيام رمضان بينما يكونون في مباريات برفقة فرقهم.