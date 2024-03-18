توقفوا عن المحاولة .. الذكاء الاصطناعي يحدد بطل الدوري الإسباني!

نسبة مهولة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إحصائية أصدرها أحد برامج الذكاء الاصطناعي، تخص جدول ترتيب الدوري الإسباني في نهاية الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي نشرت الجدول الخاص باحتمالات ترتيب كل الفرق في الليجا.

فريق مثل جيرونا تواجد في المركز الثالث، بنسبة 50.7% مقابل 26% لاحتمال تواجده في المركز الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما برشلونة فتواجد في المركز الثاني بنسبة 70% مقابل 25% لتواجده في المركز الثالث و3% للرابع وأقل من 1% للمركز الخامس وأعلى بقليل من 1% للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

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وأخيرًا ريال مدريد تواجد في المركز الأول بنسبة تصل إلى 98.6% قبل انتهاء البطولة بعشر أسابيع فقط.