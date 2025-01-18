"توقفوا عن الصافرات وادعموه!".. مبابي يقود حملة الدفاع عن تشواميني في ريال مدريد

النجم الفرنسي يظهر الدعم لمواطنه

على عكس ما يثيره الفرنسي أوريليان تشواميني لدى جماهير ريال مدريد من انتقادات لاذعة، يثير الإعجاب بشكل كبير في غرف ملابس ريال مدريد بين لاعبي الملكي.

ذلك لأن صافرات الاستهجان التي تعرض لها الدولي الفرنسي من جماهير ملعب "سانتياجو برنابيو" خلال مباراة سيلتا فيجو الأخيرة في كأس الملك، كانت كفيلة بتحطيم أكثر اللاعبين خبرة وتمرسًا.

لكن اللافت أن تشواميني أظهر أكبر قدر من الاحترافية خلال المباراة سواء في الملعب أو مع زملائه في غرف خلع الملابس، ما أثار إعجاب الجميع وفي مقدمتهم المدرب كارلو أنشيلوتي وزميله كيليان مبابي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مبابي تحديدًا، أصر على إظهار الدعم علنًا من الملعب، حيث طالب جماهير سانتياجو برنابيو بدعم تشواميني، وطلب من باقي اللاعبين فعل ذلك على كل المستويات، بما فيهم المعارين خارج الملكي وفقًا لصحيفة "ماركا".

كما أشاد أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي الأخير بتشواميني، قائلًا إنه عاد إلى مركزه في وسط الملعب خلال مباراة سيلتا فيجو وساهم بشكل جيد في الضغط والأداء الدفاعي.