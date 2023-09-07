"توقفوا عن الحكم على السعودية!" .. برناردو سيلفا يهاجم الإعلام الأوروبي

نجم البرتغالي ومانشستر سيتي يوجه رسالة قوية للإعلام الأوروبي دفاعًا عن السعودية

SHAHID

رفض البرتغالي برناردو سيلفا؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، السير على خطى الأوروبيين المهاجمين لثورة الانتقالات السعودية، مؤكدًا أحقية الجميع في البحث عن النمو والتطور.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرتغالي حضر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة منتخب بلاده في الغد أمام سلوفاكيا، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024م، ليتفاجأ بسؤال الصحفيين عن رأيه في دوري روشن السعودي.

سيلفا جاء رده: "الناس لديهم عادة الحكم دائمًا على البطولات، ظنًا منهم أن بطولاتنا أفضل من غيرها، لكن ما أراه من اللاعبين الذين ذهبوا للسعودية بالفعل أن البطولة تتطور بفضل الطموح الكبير للجميع".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "مؤكد أن البطولة السعودية لم تصل بعد لمستوى الدوريات الأوروبية، لكن من حق السعودية أن تسعى للنمو والازدهار، اللاعبون المنتقلون حديثًا لهناك سعداء بهذه الخطوة ولديهم حافز كبير لتقديم أداء جيد ومساعدة فرقهم".

صاحب الـ29 عامًا تلقى بالفعل عرض سعودي بحسب تصريحات والده، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، لكن تمسك ناديه ورغبة اللاعب، حسمت بقاءه في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن الدوري السعودي نجح في ضم عدد من نجوم العالم مؤخرًا ككريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي، إدوارد ميندي، رياض محرز، فابينيو وغيرهم.

SHAHID