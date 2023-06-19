"توقفوا عن التعاقد مع العواجيز" .. جمهور النصر يثور بعد اقتراب ضم نجم ريال بيتيس

في خضم الحديث عن الصفقات العالمية، فإرضاء الجمهور لم يعد سهلًا

رغم أن الحديث عن الصفقات العالمية أمر غاية في الأهمية خلال الفترة الحالية في دوري روشن السعودي إلا أنه له جانب سلبي في رفض الجماهير مفاوضات ناديها مع أي لاعب لمجرد أن اسمه غير معروف.

التقارير الصحفية تتحدث خلال الفترة الحالية مفاوضات جادة بين نادي النصر والبرتغالي ويليام كارفاليو؛ لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، وكانت هذه الأنباء كافية لثورة النصراويين.

الجمهور النصراوي أطلق وسمًا تحت عنوان "جمهور النصر يرفض ويليام"، تضمن تغريدات مهاجمة للاعب ورفض مجيئه، مع وصفه بـ"النكبة".

حساب يحمل اسمًا مستعارًا "مارادونا" كتب: "اللي يقود المفاوضات عدو للنصر ولا اعتقد انه يتمنى الخير للنصر .. يجب إيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب .. يجب أن توازي صفقات النصر حجم الدعم الكبير وكذلك تتناسب مع حجم نادي النصر وجمهوره ومساواته مع بقية الأندية الكبيرة"، وأضاف حساب "ناصر الراشد": "إذا الي اختار ويليام كارفاليو هو أحمد الغامدي فهذه مصيبه واذا كان مفاوض الصندوق فالمصيبه أعظم .! الي اختار اللاعب ما يبغى الخير للنصر .!!!"، فيما علق "عبدالعزيز بن حمد": "معاناة النصر في المحاور يجب أن تنتهي استقطاب "العواجيز " في المحور لن تفيد النصر، نحتاج لاعبين سوبر في الوسط الموسم القادم مختلف تمامًا عما سبقه المنافسين عززوا فرقهم بقوة هجومية لن توقفها بويليام الأقل فنيًا وحتى ماليًا من القادمين للأندية الأخرى".

يذكر أن كارفاليو – صاحب الـ31 عامًا – خاض 43 مباراة مع ريال بيتيس الموسم الماضي في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين.