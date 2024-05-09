"توقفنا وكيميش قام بالغطس" .. رد صادم من أنشيلوتي على هدف بايرن ميونخ الملغي!

جدل تحكيمي شديد في موقعة سانتياجو برنابيو

خرج كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، للرد على الجدل التحكيمي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.

ريال نجح في قلب الطاولة على العملاق البافاري، بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد، ليعود بثنائية من خوسيلو في الدقيقتين 88 و91 من عمر اللقاء، وسط شكوك حول هدف ملغي لبايرن قام ماتايس دي ليخت مدافع البافاري بالتأكيد على أن الحكم المساعد اعترف بالخطأ في عدم احتسابه.

أنشيلوتي رد على كل ذلك قائلًا في المؤتمر الصحفي للمباراة:"كرة التسلل من الصعب شرحها، ربما الكرة ليست تسللًا، ولكن الحكم أطلق صافرته قبل الهدف وبسبب ذلك توقفنا عن اللعب".

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وأضاف:"بايرن ميونخ يشتكون من كرة التسلل؟ حسنًا، سنشتكي نحن أيضًا من الهدف الملغي لناتشو، يوشوا كيميش قام بالغطس".

جدير بالذكر أن فوز ريال قاده إلى نهائي دوري الأبطال لمواجهة بوروسيا دورتموند، وهي المواجهة التي ستقام يوم 1 يونيو القادم على ملعب ويمبلي.