توقع عشر سنوات من دوري الأبطال .. ما حقيقة التغريدة المثيرة للجدل؟!

هل السفر بالزمن حقيقي؟!

تسببت تغريدة انتشرت بشكل كبير بين مستخدمي الإنترنت في الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن أصاب صاحبها في توقع أبطال آخر سبع سنوات من دوري أبطال أوروبا.

ليس هذا فحسب فالتغريدة يتوقع خلالها الذي نشرها أن يفوز نابولي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وخلفه آرسنال في الموسم التالي وبعدهما مانشستر يونايتد في 2025.

ما هي حقيقة تلك التغريدة؟!

عند البحث عن أصل تلك التغريدة التي كانت بتاريخ 2014 لم يظهر لها أي أثر عبر الانترنت سوى بعض لقطات وصور مأخوذة، لكن دون وجود لها أو للحساب الذي غرد بها.

لو حاولت الوصول للحساب صاحب التغريدة لن تجد له وجود على موقع "تويتر"، لكن إحتمالية أن يكون الحساب قد أغلق لأي سبب كان سواء برغبة صاحبه أو لمرور الكثير من الوقت دون أن يكون فعالًا تعد احتمالية قائمة.

بالأخص أنه وبالرجوع إلى سجلات الموقع فقد ظهر وجود مثل ذلك الحساب سابقًا، ويستطيع صاحبه استعادته في أي وقت يشاء لو أراد ذلك وامتلك الأدوات والوسائل المطلوبة من بريد إلكتروني مرتبط وما إلى ذلك.

هل التغريدة حقيقية؟!

قد تكون التغريدة حقيقية وقد تكون مزيفة وإن كان الأرجح أنها كذلك في ظل عدم وجود أي أثر لها سوى من خلال بعض الصور التي يتداولها رواد المواقع المختلفة.

لن تكون تلك هي التغريدة الأولى من نوعها، فقد سبق فوز الأرجنتين بكأس العالم توقعًا جاء في تغريدة أخرى منذ العام 2018 قال فيها صاحبها إن ليونيل ميسي سيرفع اللقب في قطر في التاريخ الخاص بالمباراة النهائية والذي لم يكن قد حدد بعد في ذلك الوقت.

في النهاية حتى لو كانت التغريدة حقيقية فقد يكون جانب كبير من التوفيق قد وقف إلى جوار صاحبها بتوقعه لسبعة من عشرة أبطال بشكل صحيح، الآن علينا أن ننتظر لنرى إذا كانت توقعاته للأبطال الثلاثة المقبلة صحيحة هي الأخرى.