توقعات أسد حاد الذكاء تحمل مفاجآت سارة لفرنسا والمغرب بكأس العالم

علي سمير
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World Cup TrophyGetty/Pressbox
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تردد كثيرًا عند العلم الإنجليزي

مع انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 تم الاعتماد على العديد من الحيوانات في توقع نتائج المباريات، والآن حان الوقت لأحد الأسود بحديقة حيوان في تايلاند.

حراس الحديقة الواقعة في "Khon Khaen" بتايلاند، أكدوا لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأسد تشاو بوي نسبة نجاحه تصل إلى 90% في التوقعات.

ويحدث ذلك من خلال اختيار الأسد البالغ من العمر 9 سنوات للفائزين عن طريق الاستيلاء على أفخاذ الدجاج المعلقة تحت علمين وطنيين متنافسين.

وبالنسبة لمواجهة فرنسا وإنجلترا، غدًا، السبت، في ربع نهائي المونديال، قرر الأسد الذي يتمتع بدرجة عالية من الذكاء، اختيار وجبة الدجاج المتواجدة على العلم الفرنسي، بعدما تردد كثيرًا أمام العلم الإنجليزي.

جدير بالذكر أن نفس الأسد اختار كذلك فوز الأرجنتين على هولندا، وعبور البرازيل على حساب كرواتيا، وتأهل المغرب إلى نصف النهائي من خلال الانتصار على البرتغال.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 47929فرنسا، 2018
  • 35141ألمانيا، 2014
  • 68133إسبانيا، 2010
  • 23769إيطاليا، 2006
174972 الأصوات
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