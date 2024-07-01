"توصية هييرو" تنقذ نجم النصر من مقصلة كاسترو .. والجماهير تحصر الاختيار بين لاعبَين!

تطورات جديدة داخل قلعة النصر..

شهد نادي النصر، تغييرًا في مسار أحد اللاعبين الذين كان مقررًا لهم الرحيل عن قلعة الأصفر، خلال موسم الميركاتو الصيفي، في إطار استعداد النادي لدعم صفوفه بصفقات جديدة، مع انطلاق الميركاتو لأندية دوري روشن، في الثامن عشر من يوليو الجاري.

ويطمح النصر في ضم صفقات عالمية جديدة، مع الاستغناء عن عدد من اللاعبين، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإلزام أندية دوري روشن، بتقليص قوائمها للموسم الجديد، من 30 إلى 25 لاعبًا، مع السماح بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين في قائمة كل نادٍ، بشرط قيد لاعبين اثنين من مواليد 2003 فما بعد.

وأفاد الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، بأن المدير الرياضي للنصر، الإسباني فيرناندو هييرو، اتفق مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على إعادة الحسابات والتقارير الفنية، بشأن أحد اللاعبين الأجانب الذين كان مقررًا خروجه من الفريق.

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ولاقت رسالة المريسل، عبر منصة (إكس)، ردود أفعال واسعة بين الجماهير التي حصرت الاختيار بين لاعبين، وهما الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا والمدافع الإسباني إيمريك لابورت، اللذين كانا محل جدل كبير خلال الفترة الماضية، بين تاليسكا الذي لاقى اهتمامًا من عدة أندية تركية وإماراتية للتعاقد معه، ولابورت الذي أثار غضب الجماهير النصراوية، إزاء واقعة الطرد في مباراة الرياض، والتي حرمته من مواجهة الاتحاد في ختام دوري روشن، في الموسم الماضي، والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبات ضمن خيارات أندية الدوري الإسباني.

يذكر أن قائمة أجانب النصر، يُنتظر أن تشهد العديد من التطورات المهمة خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعدما رحل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، إلى ناديه الأسبق أتلتيكو ناسيونال، كما قرر المدرب كاسترو، الاستغناء عن الثلاثي ساديو ماني وسيكو فوفانا وجيسلان كونان، ومنح الضوء الأخضر لرحيلهم في الصيف.

ويستعد النصر لموسم 2024-2025، الذي يشهد مشاركة الفريق في بطولة دوري النخبة الآسيوية، مع الهلال والأهلي، بالإضافة إلى مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.