توسط له عند تين هاج .. هاري ماجواير يبعد سانشو عن الدوري السعودي!

هل يمكن أن يتوسط ماجواير لأحد في المانيو؟

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يتوسط الثنائي هاري ماجواير وماركوس راشفورد من أجل إقناع المدرب إريك تين هاج بإعادة الدولي الإنجليزي جادون سانشو إلى حساباته مع مانشستر يونايتد.

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وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الثنائي توجها إلى تين هاج في الأيام الماضية لإقناعه بالعدول عن تهميش سانشو وعدم إشراكه في أي مباراة هذا الموسم.

وكانت الخلافات بين الطرفين قد وصلت إلى الناحية العلنية، وأبدى سانشو انزعاجه الواضح من الطريقة التي يعامله بها تين هاج في مانشستر يونايتد.

وسار سانشو على خطى كريستيانو رونالدو الذي مر في نفس الفترة من الموسم الماضي بمشاكل عديدة مع تين هاج أدت في الأخير إلى رحيله عن يونايتد.

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يذكر أن برشلونة أكبر المهتمين بضم سانشو في سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، كما أن هناك تقارير تحدثت عن اهتمامات من الأندية السعودية بضم الدولي الإنجليزي.

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